RESOLUCIÓN 08/2026

JUNTA ELECTORAL NACIONAL

VISTO:

El feriado local optativo dispuesto en la localidad de Olavarría de la provincia de Buenos Aires.-

Y CONSIDERANDO:

Que el Día no Laborable declarado para el día 25/11/2026 por la municipalidad de Olavarría, según Decreto 5935, del día 13 de Noviembre de 2026;

Que, en esa fecha indicada se celebran las Elecciones de las Seccionales que integran la Asociación Bancaria convocadas por el Consejo Directivo Nacional, Resolución N°2447/2026, Acta N° 252 del 15 de septiembre 2026, oportunamente publicada el 16 de Septiembre de 2026 en el Diario Popular y en el Boletín Oficial, así como anexos los recorridos de unas volantes y fijas, según se detallan, Urna Volante 8: Banco Ind. And. Com. bank Of China(Argentina)S.A.U; BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U; Banco Patagonia S.A, Banco Comafi S.A., Urna volante 9: Banco Nación Argentina, Pre-Jubilables BNA, Nación Servicios S.A.; Urna Volante 10: Banco de la Pcia de Bs. As., Provincia Micro Empresas S.A., urna Volante 11: Banco Macro S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Credicoop Coop. Ltdo, Banco Columbia S.A.

Que, el ejercicio del sufragio en las organizaciones sindicales es un derecho básico fundamental de la libertad sindical, por lo cual la Junta Electoral Nacional debe por todos los medios permitir que los afiliados de la localidad de Olavarría seccional Azul puedan ejercer el derecho a elegir las autoridades que regirán los destinos de la seccional.

Que, la Junta Electoral Nacional deberá adoptar todas y cada una de las medidas que garanticen el libre ejercicio del sufragio de los afiliados de la seccional para la elección de los integrantes de la Comisión Directiva de la Seccional. Así como adoptar todas las medidas de seguridad que respeten la voluntad de los afiliados.

La JUNTA ELECTORAL NACIONAL conforme a las facultades estatutarias que le son propias

RESUELVE:

1) Autorizar a las afiliadas y afiliados de los bancos de la localidad de Olavarría que puedan votar,

2) Fijar como día de votación el 24 de Noviembre de 2026 para las afiliadas y afiliados bancarios de Olavarría, respetando el mismo recorrido publicado en el Boletín oficial el día 16 de septiembre de 2026.-

Que, podrán concurrir a emitir su sufragio el día 24/11/2026 en el horario y conforme la convocatoria efectuada oportunamente por el Consejo Directivo de la Asociación Bancaria (SEB).

3) El escrutinio provisorio y definitivo de las mesas de votantes será realizada el día 25/11/2026.

4) La Junta Electoral Seccional deberá garantizar la absoluta transparencia del acto electoral que se realizará el 24/11/2026 y procederá a garantizar la debida inviolabilidad del sufragio y el respeto de la voluntad de los sufragantes adoptando todas y cada una de las medidas que aseguren la transparencia del acto electoral.

5) Publicar en un Diario Local o digital de la Localidad de Olavarría.-

6) Regístrese y comuníquese, publíquese.-

Buenos Aires, Noviembre 19 de 2026



Esther Liliana Lafauci

Presidenta

Junta Electoral Nacional

Asociación Bancaria S.E.B.

