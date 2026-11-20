La competencia formativa organizada por Ferro tuvo su segundo día de acción y fue con el estreno de la Zona A en el Domingo Colasurdo.

El Torneo que se extenderá hasta el 13 de diciembre, tuvo dos duelos de la Zona A que integran Ferro, San Martín, Sierras Chica y Villa Mailin.

En el primer turno en el escenario “Carbonero”, San Martín derrotó 4 a 2 a Estudiantes y cerrando la programación, Sierra Chica se impuso 6 a 0 a Villa Mailin. Ferro tuvo fecha libre.

El certamen Sub21 había iniciado el pasado miércoles con un dos duelos de la Zona B donde se registraron un empate y el triunfo de Colonias y Cerros.