En el Domingo Colasurdo y con la organización del Departamento de Fútbol del Club Ferro arrancó con la 2º edición del Torneo “Nilo Acuña” reservado para la categoría Sub21.

La competencia que dio inicio en la jornada del último lunes con dos partidos se extenderá hasta el 13 de diciembre, cuando se disputarán las finales y el encuentro por el tercer puesto.

La competencia estará dividida en dos zonas. El Grupo A estará integrado por Ferro, San Martín, Sierras Chicas y Villa Mailín, mientras que en el Grupo B participarán Racing, Embajadores, Colonias y Cerros y Municipales.

En la jornada inaugural, debutó la Zona B con el empate 2 a 2 entre Embajadores y Luján y el triunfo de Colonias y Cerros por 1 a 0 ante Municipales. El “Chaira” tuvo fecha libre.