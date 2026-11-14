Liga Pre-Federal: Pueblo Nuevo, eliminado y Racing y Estudiantes con rivales confirmados

La Liga Pre-Federal que organiza la Federación Bonaerense de Básquet tiene a todos los equipos confirmados para la instancia de eliminación directa y será sin Pueblo Nuevo que quedó eliminado.

En la noche del viernes, el “Lobo” cerró su participación en la competencia provincial consumada la derrota ante Independiente y la victoria de Unión y Progreso en el “Gigante de Villa Italia”. Los dirigidos por Cristian Sánchez necesitaban de la derrota del elenco tandilense para acceder a la Reclasificación, pero el festejo “Villero” ante Alumni en el cierre de la Región Sur decretó la eliminación por sistema desempate.

La Reclasificación enfrentará a Independiente vs Unión y Progreso en un duelo clásico de Tandil y a Alumni vs Kimberley para dar a conocer a los dos equipos que jugarán por la tercera y última plaza de la Región.

Por otro lado, Estudiantes y Racing que ya habían asegurado los lugares de privilegio de la Región Sur, conocieron sus rivales de Play-Off.

El “Bataraz” que tendrá ventaja de localía, tras el triunfo del último viernes, definirá la serie -al mejor de tres- en el Maxigimnasio del Parque Guerrero enfrentará a Atenas iniciando la serie el venidero viernes en el “Dante Demo”.

Por su parte, el “Chaira” cruzará con el mejor equipo de la Zona B, Estudiantes de La Plata. La serie comenzará en el Parque Olavarría y siete días más tarde se mudará a la capital provincial.

De resultar victoriosos, ambos representantes locales lograrán la clasificación al Cuadrangular Final donde también llegarán los ganadores del cruce Somisa (San Nicolás) vs San Martín (Junín) y Ciudad de Campana (Campana) vs Belgrano (San Nicolás).