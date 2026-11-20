Uno de los gimnasios del Club Estudiantes recibió la 2° fecha del segundo torneo del año organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría para el handball de Primera División.

La continuidad de la competencia tuvo la disputa de cinco partidos donde se registró un triunfo para Racing y otro para Toras en Femenino y para Universitario y Estudiantes en la rama masculina.

Completado el segundo encuentro del Torneo Clausura, Toras lidera en Damas y el “Bataraz” en Caballeros.

Los resultados:

Damas

Toras 15 - 16 Racing

Toras 26 - 20 Estudiantes

Caballeros

Estudiantes 38 - 17 Viejo CEF

Manguera 26 - 30 Estudiantes

Universitario 10 - 0 Viejo CEF