El segundo torneo organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó los últimos duelos pendientes y en una categoría ya hay campeón.
En el Parque Guerrero, Racing logró el punto que necesitaba para volverse inalcanzable en Quinta División y se consagró campeón.
Además, en los otros dos duelos, repartieron victorias. En Séptima ganó el “Chaira” y en Sexta, el “Bataraz”.
Los resultados:
En Séptima:
Estudiantes 1 – 4 Racing
En Sexta:
Estudiantes 3 – 0 Racing
En Quinta:
Estudiantes 1 – 1 Racing