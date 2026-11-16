El segundo torneo organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó los últimos duelos pendientes y en una categoría ya hay campeón.

En el Parque Guerrero, Racing logró el punto que necesitaba para volverse inalcanzable en Quinta División y se consagró campeón.

Además, en los otros dos duelos, repartieron victorias. En Séptima ganó el “Chaira” y en Sexta, el “Bataraz”.

Los resultados:

En Séptima:

Estudiantes 1 – 4 Racing

En Sexta:

Estudiantes 3 – 0 Racing

En Quinta:

Estudiantes 1 – 1 Racing