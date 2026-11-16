Guadalupe Serantes completó una nueva experiencia con la Selección Argentina de Bochas que compitió en Rijeka, Croacia.

Durante el transcurso de la última semana, Argentina compitió en el Mundial y logró sumar dos medallas de bronce en la rama masculina.

El doble masculino alcanzó el tercer puesto, tras perder la semifinal con Italia y Guillermo Montemerlo se subió al tercer escalón del podio, al caer con el esloveno Jaka Kosirnik, en una de las semifinales.

En lo que respecta a la actuación de Guadalupe Serantes, luego de la clasificación a Cuartos de Final en Tiro Rápido en la jornada inaugural, no logró superar el primer cruce de Play-Off.

Por otro lado, en Tiro de Precisión, participó de las rondas clasificatorias y no logró acceder a los Play-Off.

El equipo argentino encabezado por José Gaspari estuvo integrado por Daniel Bogado, Brian Martini, Guillermo Montemerlo, Nicolás Pretto y la olavarriense Guadalupe Serantes.