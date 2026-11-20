La tarjeta SUBE suspenderá su servicio durante 12 horas el próximo domingo, debido a tareas de actualización. Durante ese periodo, los usuarios no podrán realizar recargas, consultar saldos ni acceder a distintas plataformas digitales, aunque podrán seguir viajando si cuentan con crédito disponible.



La interrupción de algunos servicios de la tarjeta SUBE será el próximo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00. La medida alcanzará tanto a las operaciones presenciales como a las electrónicas.



Desde la Secretaría de Transporte informaron que las tareas se centrarán en optimizar el funcionamiento del sistema. Recomiendan anticipar las recargas los días previos para evitar inconvenientes.



Asimismo, indicaron que además del pago tradicional con la tarjeta SUBE, estará disponible el abono con tarjetas de crédito y débito, NFC con celulares y QR a través de billeteras electrónicas.

