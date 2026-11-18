Nicolás Villamayor tendrá este fin de semana uno de los desafíos más importantes de su trayectoria deportiva en lo que será el regreso de una categoría nacional al autódromo del AMCO donde hará su estreno en el TC2000a bordo de un Honda del equipo oficial Honda YPF Racing.

El primer contacto con el potente vehículo será este viernes, cuando se desarrollen los entrenamientos y comience a transitar una experiencia completamente diferente a las que está acostumbrado.

Villamayor, actual campeón del Turismo Argentino 4000, se mostró entusiasmado y agradecido por la posibilidad de formar parte de una categoría de primer nivel: “Estoy muy contento y agradecido con toda la gente que lo hizo posible: el AMCO, la Federación y toda la gente de Olavarría”, expresó.

En cuanto a las expectativas para el fin de semana, reconoció que el objetivo será adaptarse rápidamente y completar una buena presentación ante su gente: “La idea es poder ver la bandera a cuadros lo más adelante posible. Será un fin de semana muy diferente a lo que yo venía acostumbrado. Nunca imaginé llegar a correr en este nivel”, contó.

Además, aprovechó para invitar al público olavarriense a acompañar la presentación de la categoría en el circuito local: “Espero que la gente de Olavarría acompañe”.

Uno de los aspectos que más lo sorprende es la tecnología y la potencia de los autos del TC2000, que representan un salto significativo respecto de los vehículos que manejó hasta el momento.

“La verdad que es una locura. Tiene 500 caballos, una potencia increíble. Es casi el doble de lo que estoy corriendo. No tiene palanca de cambios, sino que es todo con levas. Tiene una gran aerodinamia, lo que hace que a la hora de manejar sea todo muy finito”, explicó.

Con muchas ganas de subirse por primera vez al Honda, Villamayor sabe que tendrá por delante un proceso de aprendizaje y adaptación. Los entrenamientos del viernes serán fundamentales para comenzar a conocer el funcionamiento del auto y encontrar rápidamente las sensaciones necesarias para afrontar el desafío.

“Va a ser una experiencia muy linda”, resumió el olavarriense, que tendrá la posibilidad de debutar en el TC2000 nada menos que en su ciudad y ante su público.