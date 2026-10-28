Gran cantidad de partidos en la recta final del Torneo Anual

La Asociación de Básquet de Olavarría sigue adelante con el Torneo Oficial y de cara a lo que serán las definiciones, el calendario tuvo gran cantidad de partidos.

Las dos Zonas del Torneo Oficial de Caballeros tuvieron ocho enfrentamientos entre sábado y domingo y también hubo dos cruces programados en el Torneo Clausura Femenino.

Los resultados:

Argentino vs. San Martín:

U13: 20 – 00

U15: 20 – 00

U21: 59 – 63

Chacarita vs. Jorge Newbery:

Mini: 65 – 32

U13: 68 – 40

U15: 50 – 92

U17: 65 – 55

Chacarita vs. San Martín:

U21: 57 – 36

Chacarita vs. Sport Club Trinitarios:

Mini: 37 – 63

U13: 53 – 40

U15: 65 – 62

U17: 54 – 45

Comercio vs. Estudiantes Blanco:

U13: 47 – 50

U15: 71 – 31

El Fortín vs. Ferro:

Mini: 40 – 51

U13: 37 – 40

U15: 36 – 72

U17: 91 – 39

Mariano Moreno vs. Racing (O):

Mini: 00 – 20

U17: 38 – 45

Racing (L) vs Racing (O):

Mini: 43 – 12

U13: 56 – 39

U15: 83 – 39

U17: 68 – 52

Femenino:

Escuela Municipal vs. Sport Club Trinitarios:

Mini: 10 – 54

U13: 10 – 61

Henderson vs. El Fortín:

U15: 49 – 55

U17: 45 – 39