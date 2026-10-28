Gran cantidad de partidos en la recta final del Torneo Anual

La Asociación de Básquet de Olavarría sigue adelante con el Torneo Oficial y de cara a lo que serán las definiciones, el calendario tuvo gran cantidad de partidos.
Las dos Zonas del Torneo Oficial de Caballeros tuvieron ocho enfrentamientos entre sábado y domingo y también hubo dos cruces programados en el Torneo Clausura Femenino.
Los resultados:
Argentino vs. San Martín:
U13: 20 – 00
U15: 20 – 00
U21: 59 – 63
Chacarita vs. Jorge Newbery:
Mini: 65 – 32
U13: 68 – 40
U15: 50 – 92
U17: 65 – 55
Chacarita vs. San Martín:
U21: 57 – 36
Chacarita vs. Sport Club Trinitarios:
Mini: 37 – 63
U13: 53 – 40
U15: 65 – 62
U17: 54 – 45
Comercio vs. Estudiantes Blanco:
U13: 47 – 50
U15: 71 – 31
El Fortín vs. Ferro:
Mini: 40 – 51
U13: 37 – 40
U15: 36 – 72
U17: 91 – 39
Mariano Moreno vs. Racing (O):
Mini: 00 – 20
U17: 38 – 45
Racing (L) vs Racing (O):
Mini: 43 – 12
U13: 56 – 39
U15: 83 – 39
U17: 68 – 52
Femenino:
Escuela Municipal vs. Sport Club Trinitarios:
Mini: 10 – 54
U13: 10 – 61
Henderson vs. El Fortín:
U15: 49 – 55
U17: 45 – 39