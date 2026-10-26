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Liga de Campaña: se jugó otra fecha del Memorial y arrancó el femenino

En el transcurso del último fin de semana prosiguió el segundo torneo del año de la Liga de Campaña y fue con el estreno de la categoría femenina.

Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 18:25

Por Redacción

La Liga de Campaña tuvo acción el pasado fin de semana con la disputa de la 2° fecha del Torneo Clausura y el estreno de la categoría femenina.

En dos escenarios se completaron los cinco partidos dispuestos por la organización. Hubo goles en todos los cotejos y el estreno de la división femenina con triunfo para Águilas.

Los resultados:

Masculino
Águilas Azules 1 – 1 Durañona 
Águilas Blancas 0 – 3 Chacareros
Muñoz 4 – 1 Independiente de Loma Negra 
Crotto 8 – 1 Independiente de Olavarría 
Los Amigos 0 – 1 El Luchador 

Femenino
Águilas 3 – 2 Chacareros

 

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