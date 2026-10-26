Liga de Campaña: se jugó otra fecha del Memorial y arrancó el femenino

La Liga de Campaña tuvo acción el pasado fin de semana con la disputa de la 2° fecha del Torneo Clausura y el estreno de la categoría femenina.
En dos escenarios se completaron los cinco partidos dispuestos por la organización. Hubo goles en todos los cotejos y el estreno de la división femenina con triunfo para Águilas.
Los resultados:
Masculino
Águilas Azules 1 – 1 Durañona
Águilas Blancas 0 – 3 Chacareros
Muñoz 4 – 1 Independiente de Loma Negra
Crotto 8 – 1 Independiente de Olavarría
Los Amigos 0 – 1 El Luchador
Femenino
Águilas 3 – 2 Chacareros