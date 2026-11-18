





El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Maxiliga tendrá desempate en la Final con la victoria del CEF N°44 en su gimnasio.

El representativo del CEF N°44 derrotó 81 a 48 a Racing en el “19 de Febrero” e igualó la serie en la definición por el título.

Luego de una primera mitad pareja, el histórico equipo de la divisional tuvo un gran segundo tiempo y con conversiones en todos sus jugadores, estableció amplias diferencias para quedarse con el duelo.

Síntesis CEF N°44 – Racing:

Estadio: 19 de Febrero

Árbitros: Bourdieu, E., Verbag, D. y Domínguez, M.

CEF N°44 (81): Waimann (6), Wesner (8), Carusso (7), Nuñez (13), Graff (4), Ortega (4), Bourgeois, J. (9), Luna (8), Escudero (4), Bourgeois, E. (18). DT- Bruno Crivelli

Racing (48): Guido (10), Troia (1), Defelice (0), Correa (0), Rodríguez (2), Rothlisberger (4), Rosende (0), Spinella (9), Larregina (9), Bettiga (3), Sentenac (6), Offidani (4). DT- Sebastián D´Alessio

Parciales: 18 – 18; 42 – 32; 53 – 40 y 81 – 48