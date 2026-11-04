El Torneo Clausura de Maxiliga tiene a los finalistas

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Maxiliga tiene a los dos equipos que jugarán por el título.

Durante las últimas dos semanas, Racing y el Centro de Educación Física N°44 sellaron las Semifinales y buscarán la consagración en el Torneo Clausura.

Los “Chairas”, múltiples campeones de la categoría, derrotaron a Loma Negra en dos partidos y volverán a jugar por el título.

Por otro lado, el CEF N°44, emblemática entidad en la divisional, también festejó en dos cruces ante Mariano Moreno.

Los resultados:

Racing 67 – 54 Loma Negra

Mariano Moreno 46 – 69 CEF N°44

Loma Negra 57 – 68 Racing

CEF N° 44 54 – 44 Mariano Moreno