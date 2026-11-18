Los graves incidentes en el partido entre Huracán y Ferro tienen un nuevo capitulo ya que, en las últimas horas, hubo nuevos comunicados.

Walter Bertotto, titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte seccional Bahía Blanca, habló en el programa El Diario Deportivo de la ciudad del sur de la Provincia y fue muy duro con la entidad pampeana.

“Lo que sucedió en el duelo por el Torneo Regional Amateur, fue dentro del terreno de juego, y Huracán no tuvo nada que ver, por eso aprovecho por este medio para agradecer la colaboración prestada por sus dirigentes, que trataron de calmar los ánimos visitantes sin echar más leña al fuego” sostuvo el funcionario que además confirmó que “si hay una sanción final para Huracán desconozco”.

El representante de la Agencia de Prevención aseguró que “aplicamos una admisión de cancha o deportiva sobre las 7 personas de Ferro (6 jugadores y el utilero), nosotros iniciamos la admisión, el tiempo de sanción lo establece el juez, y eso va más allá o no tiene relación con lo que resuelva, por su parte, el Tribunal de Penas del Consejo Federal para el club Ferro de Pico”, pero que la agencia tiene jurisdicción en la provincia de Buenos Aires por lo que las sanciones fuera del territorio bonaerense deberá analizarlas Tribuna Segura, el área de seguridad deportiva de nación.

Por otro lado, y continuando con las repercusiones sobre los lamentables hechos de violencia donde los árbitros tandilenses denunciaron lesiones y una efectivo policial terminó herida, la institución pampeana también dio su parecer a través de un comunicado.

Ferro realizó una serie de denuncias y cuestionamientos hacia el accionar de los árbitros, efectivos policiales y dirigentes, al tiempo que desmintió distintas situaciones que se le atribuyeron a integrantes de su delegación.

“Lo vamos a reiterar miles de veces: nadie le pegó al árbitro, ni a los asistentes, ni a la policía. Somos gente de bien que sufrió un robo”, dice en parte el extenso comunicado donde, además, denuncian falta total de garantías de seguridad e irregularidades en la detención de sus representantes.

“En primer lugar, los integrantes del plantel de fútbol y el cuerpo técnico, negamos rotundamente los hechos que se nos imputan y queremos manifestar que no se trató de una reacción injustificada ni caprichosa por perder un partido de fútbol. Fuimos víctimas de maniobras extrafutbolísticas desde que llegamos al estadio hasta el momento en que nos subimos al colectivo para regresar a General Pico.

Quienes nos conocen, saben que somos gente de bien, trabajadora y respetuosa y quienes entienden un poquito de fútbol, saben que hay factores internos y externos al juego que ocurren muy habitualmente en donde manchan la pelota”, sostienen además de cuestionar graves inconsistencias en el informe presentado por el árbitro y la cobertura periodística del tema.

Por último, el elenco de La Pampa expresó “malestar con el Presidente de la Liga Pampeana, Luis Ovín, quien en ningún momento se interiorizó sobre el tema ni demostró interés alguno por lo que estaba atravesando el único representante de nuestra Liga. Lamentablemente, no es la primera vez que se observa un despojo de estas características en una cancha de fútbol. Por ello, manifestamos nuestra total disconformidad con un sistema en el que los clubes, jugadores y cuerpos técnicos somos rehenes de un manejo turbio y que prácticamente ya no tiene credibilidad alguna”.