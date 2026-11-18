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Desde que el fútbol es fútbol, en Olavarría a Racing se lo ha emparentado con Boca y en el cierre de 2026 la ligazón vuelve a producirse, pero por el tránsito de ambos en los certámenes que les ha tocado afrontar.

Tanto el chaira como los bosteros vienen de adjudicarse días atrás (y en la última fecha) una parte de sus competencias internas al quedarse con la fase regular y están en las finales de certámenes por fuera de sus certámenes de Liga: Boca buscará este sábado ante Atlético Mineiro la Copa Sudamericana y Racing frente a Huracán de Ingeniero White quedarse con la Región Pampeana Sur del TRFA.

Con su victoria de este martes ante San Martín de Sierras Bayas Racing metió en la final de los playoffs y deberá definir con Estudiantes; Boca iniciará el miércoles que viene como local de Independiente Rivadavia su trayecto en los playoffs de “Clausura” y de acuerdo con las llaves la final podría ser con River.

La realidad y la posibilidad vuelven a cruzarse, en sentido contrario: Boca espera la final de la Copa Argentina, si Racing supera el escollo de Huracán de Ingeniero White se meterá en la final por el ascenso al Federal “A”.

En caso de ganar el clásico de Olavarría Racing deberá enfrentar a Espigas para cerrar el torneo “Juan Domingo Marinangeli” y si se quedara con ese partido se consagraría campeón de 2026.

Boca podría disputar también el Trofeo de Campeones 2026 si logra consagrarse campeón del torneo “Clausura”, donde espera Belgrano de Córdoba, campeón del “Apertura”.

Todo esto se trata nada más que de un juego periodístico, de una potencialidad. Una de las pocas certezas es que los chairas y los bosteros de Olavarría están viviendo un fin de año idílico.