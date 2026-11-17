La tercera categoría del fútbol argentino tiene a los cuatro semifinalistas con el gol de Braian Guille en la igualdad de Olimpo como local y clasificación por ventaja deportiva.

El “Aurinegro” igualó 1 a 1 ante Kimberley en el Roberto Carminatti y con la serie igualada en 2, avanzó por ventaja deportiva.

El equipo de Bahía Blanca que se había puesto en ventaja a los 11 segundos con gol del olavarriense Braian Guille avanzó a las Semifinales de la Reválida del Torneo Federal A donde enfrentará a Douglas Haig iniciando la llave en Pergamino.

El gol de Guille: