La historia grande de Racing en los certámenes organizados por el Consejo Federal comenzó en 2002 y significó también el punto de partida para aspiraciones superiores de otros clubes olavarrienses que más tarde pudieron concretar Ferro en su inolvidable coronación en Formosa y El Fortín en aquellas finales con Estudiantes, afectado luego por la eliminación del campeonato Argentino “B”.

Racing adquirió el derecho a jugar el primer Argentino “B” en 2004 como recompensa a sus muy buenas campañas en las tres temporadas anteriores; ascendió al campeonato Argentino “A” en la temporada 2004/2005 y en la 2010/11, promocionó en la 2016 (junto con Embajadores) y el pasado sábado se aseguró por lo menos el ascenso al nuevo Torneo Argentino del Interior.

Ferro hizo historia el 14 de junio de 2009 en el Estadio Provincial de Formosa al empatar con el local Defensores y ascender al Argentino “B”.

A El Fortín la burocracia afista le frustró el sueño. Le ganó las finales por el ascenso al Argentino “B” a Estudiantes y no lo pudo jugar porque a los pocos meses el Consejo Federal borró del mapa a este certamen.

El dato distintivo de este nuevo ascenso chaira es que en Mar del Plata presentó un equipo formado o nacido en el fútbol Olavarría. Alguien podría nombrar como foráneo a Manuel Scacheri. ¿Alguien duda de que el lapridense es un jugador del fútbol de Olavarría?

Repasando las páginas sepias de los diarios que ya no existe, la formación base de Racing para ascender al Argentino “A” 2005/6 la conformaban: Gabriel Senzacqua; Roberto Tucker, Pablo Ponce, Mauro Palomeque, Fernando Bricka; Ramón Casale, Carlos Agüero, Adrián Rodas, Alejandro Sepúlveda; “Tati” Saavedra y Oscar Altamirano

El Ferro que jugó aquel partido en Formosa salió a la cancha con Marcos Coronda; Ayrtor Benítez, Nahuel Guerrero, Eduardo Bisio, Enzo Barrientos; Rubén Maldonado, Joel Zalazar, Maximiliano Gargaglione, Carlos Arena; el “Pampa” Biaggio y el “Gordo” Córdoba.

Frente a Deportivo Roca, la noche del último ascenso chaira al Argentino “A” el entrenador Gustavo Noto puso en cancha a Víctor Sieracki; Darío Santellán, Cristian Di Pangrazio, Mario Campi, Leo Vitale; Eduardo Scaserra, Solaberrieta, David García Lorenzo, Gonzalo Baroni; el “Guante” Ibáñez; Christian Girard.

Ese El Fortín de Maxi Mayoz y Miguel Aranzábal, del frustrado ascenso, tuvo en Diego Frías a su único jugador foráneo: Néstor Ramírez; Nicolás Lareu, Hugo Larregina, Enzo Barrientos; Daniel Sánchez, Diego Frías, Cristian Echarri; Lorenzo Ferrara, Emiliano Piecenti, Juan José Longhini.

Para darle contenido al informe, sin Sebastián Álvarez, ni Vicente Barberini, Racing logró el ascenso al Torneo Argentino del Interior en Mar del Plata con estos 11: Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Mateo Gómez Navarro, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri; Manuel Scacheri, Braian Bortolotti; Nadir Hadad, Matías Ordozgoiti, Quimey Marín; Pablo Mujica.