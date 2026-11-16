Siete jugadores de Ferro de General Pico y un asistente quedaron seriamente comprometidos tanto en la cuestión deportiva como en la judicial al conocerse este lunes en horas de la mañana los nombres de los que protagonizaron los incidentes en Ingeniero White tras el partido con el local Huracán por el Torneo Federal Amateur.

El parte de la Superintendencia Region Interior Sur de la Comisaría 3ª de Bahía Blanca confirmó la aprehensión por Atentado, Resistencia Autoridad, Lesiones, Daños e Infracciones al Artículo 10 Ley 11.929.

La norma prevé “entre 15 y 30 días de arresto y/o prohibición de concurrencia de 6 a 20 fechas a quienes provoquen disturbios, inciten a la riña, insulten, amenacen o alteren el normal desarrollo de un espectáculo deportivo de forma ocasional o sistemática”.

Los futbolistas demorados en dependencia policial son Lucas Leonel Lucero (de 26 años); Néstor Nicolás Trecco (37); Gonzalo Fausto Soria (23); Nicolás Camerlincky (33); Marcos Darío Quiroz (35); Esteban Camerlincky (31); Joaquín Sequeira (24) y el asistente Emilio Molina de 47 años.

El informe policial confirma además “lesiones en rostro y extremidades inferiores del árbitro Lautaro Paletta (34 años); los asistentes Mauro Echarren (28) y Mauro Cejas (32)”. En el mismo párrafo da cuenta de que “la Oficial Principal Mariela Medrano Mariela, numerario de la Comisaría 3ª, sufrió un golpe con elemento contundente en cuero cabelludo”.

“Se establecen, además, roturas de consideración en interior vestuario visitante” completa la denuncia. Interviene UFIJ 15 y Juzgado Correccional 4 del Distrito Judicial Bahía Blanca.

El texto lleva la firma del Comisario Hugo Campetelli, jefe de la Comisaría 3ª de Bahía Blanca.