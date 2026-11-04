Básquet Formativo: “finde” con una docena de cruces 

La Asociación de Básquet de Olavarría continuó con su calendario y fue con muchos partidos en las divisiones masculinas.
Hubo una docena de cruces en todas las divisionales formativas en una competencia que se acerca a la instancia de definiciones.
Los resultados:
Ferro - Racing (L):
Mini: 63-40
U13: 39-60
U15: 57-78
U17: 34-87
Racing (O) - Sport Club Trinitarios:
Mini: 23-65
U13: 46-58
U15: 46-57
U17: 73-64
Estudiantes Negro - Jorge Newbery:
Mini: 69-58
U13: 85-39
U15: 85-39
U17: 61-50
Estudiantes – Comercio:
U21: 85 – 38
Pueblo Nuevo - Las Flores Básquet:
Mini: 0-21
U13: 61-63
U15: 30-40
Argentino - Mariano Moreno:
Mini: 0-0
U15: 20-0
U17: 68-35
Estudiantes Blanco - Las Flores Básquet:
U13: 59-44
U15: 20-47
Racing (O) Blanco - Comercio:
Mini: 0-20
U13: 9-37
U17: 39-75
Pueblo Nuevo - San Martín:
Mini: 0-0
U13: 0-0
U15: 62-43
El Fortín - Jorge Newbery:
U15: 67-86
U21: 73-70
El Fortín - Chacarita:
U21: 85-79
Comercio – Jorge Newbery:
U21: 56 – 74