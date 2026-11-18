

La espera por GTA 6 está a punto de terminar. Luego de 13 años de su última edición (que estrenó en 2013) Rockstar Games confirmó que el videojuego estará disponible en la Argentina este jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00. De esta manera, a partir de la medianoche los jugadores podrán comenzar la aventura.



El calendario importa porque el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6 será escalonado por husos horarios y porque la descarga exigirá preparación. El juego requerirá hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD, una cifra que puede extender la espera si la instalación comienza justo cuando se habilite.



A diferencia de otros juegos que activan sus servidores a una misma hora global, GTA 6 estará disponible cuando el reloj marque las 12:00 a.m. del jueves 19 de noviembre en cada país o región de la tienda digital.



Para los jugadores de América Latina, incluidos Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, el título se habilitará a las 00:00 de la hora local. El mismo criterio se aplicará en España, el resto de Europa, Asia y Oceanía.

Los países con los husos horarios más adelantados serán los primeros en entrar al juego. Nueva Zelanda y Australia tendrán acceso antes que Europa y América, debido a la diferencia de horas.



Las tiendas digitales de Estados Unidos tomarán como referencia la Hora del Este. Esto permitirá que quienes jueguen desde el centro y el oeste del país accedan durante la noche del miércoles 18 de noviembre. Por eso, varios referentes del mundo gamer a nivel mundial viajaron hasta allí para ser los primeros en jugar y reaccionar al GTA 6.



El estreno será para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por el momento, no hay una versión para PC confirmada, por lo que quienes quieran jugar desde el primer día deberán contar con alguna de estas consolas.



¿Qué es el GTA?



Grand Theft Auto VI (GTA 6) es un videojuego de acción y mundo abierto desarrollado por Rockstar Games.



La trama se inspira en la clásica historia al estilo "Bonnie y Clyde". Los protagonistas son Lucía Caminos (la primera protagonista femenina principal en la historia moderna de la saga, con un pasado en Liberty City y un paso inicial por prisión) y a Jason Duval.

Ambos están unidos por una relación romántica y un vínculo con el mundo criminal. La historia arranca cuando un atraco o «golpe» que parecía fácil sale mal, arrastrándolos al lado más oscuro de Estados Unidos y metiéndolos de lleno en una conspiración criminal que abarca todo el estado.



A través de esos personajes, el jugador puede recorrer la ciudad y debe cumplir determinadas misiones pautadas, que suelen involucrar planes de robos, persecuciones y diálogos cinematográficos.Ç



El juego se ambienta en el estado ficticio de Leonida (una reinterpretación moderna de Florida), cuyo núcleo principal es la icónica y renovada Vice City (inspirada en Miami).



Cuenta con un nivel de detalle sin precedentes en interiores de edificios, inteligencia artificial de los ciudadanos, interacciones sociales y actividades secundarias (como deportes, gimnasios, buceo y vida nocturna).



