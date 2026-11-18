

El pasado sábado 14 de noviembre se llevó a cabo en el Salón Cultural del Complejo Teatro Español de la ciudad de Azul el acto institucional de Jura de Nuevos Matriculados y Reconocimiento a Especialistas 2026, organizado por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito VIII.



La ceremonia reunió a profesionales de distintas localidades de la región - cinco de las cuales son olavarrienses- y constituyó un espacio de encuentro institucional para celebrar la incorporación de nuevos colegas al ejercicio de la profesión y poner en valor la formación y especialización profesional en el campo de la salud mental.

El encuentro contó con la presencia de la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo de la institución. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente, Lic. Ángel Orbea, y de la vicepresidenta, Lic. Verónica Khazandjian, quienes acompañaron a los profesionales en este importante momento de su recorrido laboral.



Durante el acto se realizó la tradicional toma de juramento a los nuevos matriculados, quienes formalizaron así su compromiso con el ejercicio profesional de la Psicología.



En esta oportunidad, prestaron juramento las olavarrienses Gabriela Celasco, Fiorella Gancedo, María Andrea Green, María Constanza Fioroni y Nicole Belén Pereyra.



También lo hicieron Dolores García Barrionuevo, Camila Labour, Carla Potes, Oriana Zoco, Patricio Spratt, Yanina Micaela Llantada, Carla Scalcini, Gabriel Duré, Lucía Belén López y Matilda Ferrarello.



Posteriormente, se llevó adelante la entrega de certificados de especialidades, reconociendo los recorridos de formación y capacitación de dos profesionales de la ciudad de Azul:

- Lic. Estefanía Cirigliano: Especialista en Psicología de la Salud, Psicoanálisis y Abordaje Comunitario.

- Lic. Mariana Arcondo: Especialista en Psicología Clínica de Niños/as y Adolescentes con orientación en Psicoanálisis, y Especialista en Psicología Jurídica y/o Forense con mención en Peritajes, obteniendo el reconocimiento en dos especialidades.



La jornada contó también con una intervención musical en piano a cargo de Tomás "Toto" Chiodi, que aportó un momento artístico y acompañó el carácter celebratorio del encuentro.



El Colegio de Psicólogos del Distrito VIII tiene un marcado carácter regional y nuclea a profesionales de la salud mental de Azul, Tandil, Olavarría, Bolívar, Las Flores, Rauch, Tapalqué, General Alvear, General La Madrid y Laprida. En este sentido, la realización de este encuentro permite fortalecer los vínculos entre colegas de las distintas localidades y reafirmar la pertenencia a una institución que representa y acompaña el desarrollo de la profesión en toda la región.



La iniciativa surgió desde la Comisión de Nuevos Matriculados, coordinada por la Lic. Laura Milocco e integrada también por la Lic. María Florencia Cassano, la Lic. Mariana Moneta Stanganelli y la Lic. Renata Peralta Lorenzi, y contó con el respaldo del Consejo Directivo de la institución.

