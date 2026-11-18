En la Argentina entre el 60 y el 70 por ciento de la población tiene ancestros italianos. En Olavarría el porcentaje de vecinos con mayor o menor presencia de italianidad en sus genes sea tal vez mayor y tienen su marco institucional con la Sociedad Italiana fundada en 1883, apenas 16 años después de que Alvaro Barros plantara bandera a orillas del arroyo Tapalqué.

Hoy su presidenta es Claudia Leonardi. Porteña de nacimiento, aunque criada en Escobar, donde sus tíos Giovanni y Gaetano Leonardi fundaron en 1979 la Sociedad Italiana.

Claudia llegó a Olavarría hace un cuarto de siglo por el traslado de su esposo a la sucursal local del Banco Provincia, es madre de dos hijas (una de ellas olavarriense) y profesora de biología en dos establecimientos secundarios.

De un par de años a esta parte está en la SIO a la cabeza de un grupo de trabajo que fusionó a los que venían de la gestión de Miguel Scalchi con la nueva camada.

“Yo soy socia desde hace 10 años y hace 4 años que empecé colaborando, aprendiendo a hacer tiramisú y en el último año de la gestión de Miguel Scalchi armamos una pequeña comisión de eventos. Así empezó la movida, hicimos las primeras cantinas, después surgió la posibilidad de una renovación, ya que Miguel dejaba la presidencia y me preguntaron si me animaba a ser presidenta” recordó.

Toda institución es más fuerte si tiene un o una líder capaz de generar consenso, pero no existe líder capaz de avanzar en soledad.

En ese sentido, Claudia valoró el apoyo de “un grupo de trabajo maravilloso, armamos una comisión de eventos y lo lindo para rescatar de esto es que hicimos una fusión de dos comisiones, con la gente que había acompañado a Miguel Scalchi y los nuevos que nos acercamos a trabajar. Es muy válida la experiencia de los que ya estaban y nosotros que aparecimos con ideas nuevas”.

El trabajo en la sede de la calle Dorrego siguió los domingos con la venta de tiramisú, buseca, locro, sorrentinos, los almuerzos en las fechas especiales y llegaron las cantinas mensuales, que fueron el principal espacio de reencuentro y revitalización de la Sociedad Italiana de Olavarría.

La gestión no se quedó en lo gastronómico, cuestión en las que los italianos -como todas las colectividades llegadas a esta tierra- tienen tanto para decir.

“Hemos organizado ciclos de cine italiano, talleres de macramé, talleres de tejido, trajimos el teatro de los sentidos. Siempre estamos tratando de buscar diferentes espectáculos que tengan que ver con lo esencial, que son nuestras raíces. Justamente la obra teatral trataba de cómo llegaba un inmigrante a la Argentina y fue hermosa” destacó Claudia.

Entre la oferta gastronómica, cultural y artística apareció el desafío más importante encarado hasta ahora: la jornada del pasado domingo “Italia Nel Cuore”, en La Casa del Bicentenario. Y el éxito fue rotundo a pesar de los miedos previos.

“Lo habíamos planificado el año pasado y no nos dieron los tiempos, ni nos alcanzaban los recursos económicos para hacerle frente. Fue uno de nuestros primeros grandes proyectos después de ver que las cantinas funcionaban muy bien, que todos los meses teníamos 100, 140 personas sentadas a nuestra mesa y pensamos por qué no hacer ‘Olavarría celebra Italia’, como se hace en otras ciudades. Estábamos viendo si íbamos a ponerle el mismo nombre y quedó esta ‘Italia nel cuore’, como lo que nuestros antecesores habían organizado 15 años atrás en Loma Negra. Aquello era solamente gastronomía y yo le decía ‘agreguemos espectáculos, no nos quedemos solamente con la comida’, entonces reformulamos el ‘Italia nel cuore’ y armamos esto con mucha incertidumbre al principio de si iba a prender en la gente” reconoció.

Claudia valoró el fuerte apoyo que tuvo del Gobierno municipal, y destacó el respaldo económico que dieron los distintos eventos llevados a cabo por la SIO a lo largo de 2026.

La gente hizo el resto. “No pensábamos -admitió- que iba a haber tanta convocatoria. En un momento me tocó subir al escenario y al verificar la magnitud y la cantidad de gente me agarró tanta emoción que el chico que estaba conmigo me abrazó, porque se me caían las lágrimas. No lo podía creer. Y aparte todo el mundo contento, disfrutando, los emprendedores y los food truck felices porque tuvieron buena venta”.

En un encuentro que tuvo su tono multi - cultural con las manifestaciones folklóricas argentinas, la jornada aportó otro tributo argento, a Soda Stereo, una de las mayores bandas del rock nacional. Aunque no tanto porque su líder fue un tal Cerati, el bajista un tal Bosio y el baterista un tal Alberti, todos apellidos tanos.

“Esa fusión le dio un tinte diferente a otras festividades, que son completamente italianas y en esa interacción creo que estuvo parte del éxito. Paloma Pacheco estuvo grosa; la gente salió a bailar, lo disfrutó y nos tocó una noche espectacular. ¿Cómo le decíamos que se fueran? Eran las diez y media de la noche, 11 menos cuarto y todavía la gente estaba sentada como diciendo ‘queremos más’ y ya no había más porque nos habían cedido el espacio hasta las 22” contó relajada, aunque aún exhausta.

A pesar del agotamiento propio de una jornada tan tensa e intensa, Claudia reveló un próximo proyecto: “Estamos pensando en armar una agrupación juvenil. Necesitamos que los jóvenes se acerquen, aunque no sean descendientes directos de italianos. Sería muy bueno si cada uno siembra en las familias esta semillita de amor por la cultura de nuestros nonnos, de dónde venimos”.

“No es un tema que tengo completamente cerrado, pero la idea es armar un grupo de jóvenes el año que viene y que tengan un espacio del salón a su disposición, un punto de encuentro para jóvenes descendientes y los no descendientes que amen a la cultura italiana” añadió.

En el balance de su gestión aparece una importante adquisición, cara a la estima de los tanos más veteranos. La compra de un espacio aledaño al salón de fiestas.

“Cuando yo asumí estaba pendiente la compra de un pasillo y de un sótano que pertenecía al Círculo Italiano. Arranqué con ese compromiso y por eso organizamos las cantinas durante el primer año. Al comienzo 5 socios nos prestaron plata para cubrir una parte de las cuotas y después lo terminamos pagando con trabajo, con ventas, con cantina… No sé si vamos a arrancar en enero, pero en los planes inmediatos está la ampliación del salón” anunció Claudia.

La cuestión de política comunitaria se suma en la dirigente de la colectividad italiana. Es la representante de Olavarría y del centro de la provincia de Buenos Aires en la lista de MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior ), la agrupación que participará en las próximas elecciones para los Com.It.Es, órganos representativos de la colectividad organizadas por el Estado Italiano, para elegir consejeros en el exterior que la representen ante el Cónsul General.

“Mi ilusión es ser parte del Com.It.Es para que justamente todos aquellos olavarrienses o los del distrito puedan ser escuchados en sus reclamos. Uno no puede prometer que vayamos a solucionar que les hagan el pasaporte rápido, porque eso lo maneja directamente el Consulado, pero sí poder solucionar los problemas administrativos, los inconvenientes que aparecen con la documentación. Desde mi lugar quiero ayudar a que estos trámites puedan ser revisados y los problemas particulares puedan ser escuchados” dijo.