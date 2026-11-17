La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría tiene a su segundo finalista con la victoria de Racing desde los doce pasos.

El “Chaira” derrotó 5 a 4 en los penales a San Martín, luego de empatar 2 a 2 y nuevamente habrá “Clásico de la Ciudad” en una instancia definitoria. Román Garabento y Santiago Izaguirre marcaron en el local y Facundo Cisneros y Facundo Tucker en el “León”.

Muy parejo encuentro disputaron en el “Buglione Martinese” ante un buen marco de público que hizo caso omiso a la lluvia en horario vespertino y a la presentación de la Selección Argentina en la continuidad de la fecha FIFA.

De igual a igual le jugó el “León” a los dirigidos por Carlos Tavare y a pesar de que siempre estuvo en desventaja, nunca se dio por vencido en un duelo que tuvo pocas ocasiones por cada lado.

Había avisado la visita hasta la apertura del marcador del elenco racinguista a los 19 minutos cuando Román Garabento no tuvo más que empujarla en lo que había sido la mejor jugada colectiva de la noche.

Algunos remates de media distancia y algunas buenas asociaciones, presagiaron el gol del equipo de Sierras Bayas. Un gran centro de Ponce encontró a Facundo Cisneros en el área cuando iban 30´.

No pasó mucho más en el piso del Buglione Martinese y cuando nada pasaba, llegó un centro al área de San Martí y Santiago Izaguirre cabeceó al gol a los 56´.

Siguió con intensidad y alguna pierna fuerte, pero no hubo situaciones clarísimas que necesitarán intervención de los arqueros y cuando Arista salió, pecó y lo aprovechó el “León”.

Apenas 4 minutos quedaban para el final cuando Facundo Becker cabeceó por arriba del arquero que salió mal y desató la alegría del elenco serrano.

En lo penales, la suerte fue local que, tras iniciar en desventaja, se recompuso y logró la clasificación a la Final de los Play-Off del certamen domésticos con los goles de los hermanos Kolman, Marín, Izaguirre y Gómez Navarro que marcó el último de los penales.

Será “Clásico de los Clásicos” en la Final de los Play-Off y volverán a verse las caras Racing y Estudiantes con día y hora a definir.

Síntesis Racing – San Martín:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Julián Figueroa

Racing (2): Nicolás Arista; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Mateo Gómez Navarro, Bernardo Pérez Ramírez; Santiago Izaguirre, Jonahan Galmez, Alejandro Cataldi (T. Kolman), Uriel Mormando (F. Kolman); Pablo Mujica, Román Garabento (Q. Marín). DT- Carlos Tavare

San Martín (2): Ramiro Serantes; Ignacio Baldo, Facundo Becker, Facundo Cisneros, Bernardo Mosca; Tomás Palacios, Alejandro Tello, Juan Ponce (T. Acosta), Lisandro Colo; Franco Fernández (U. Pantaleo), Ezequiel Boado (L. Becker). DT- Paolo Rossi

Amonestados: Mujica (RAC); Baldo, Mosca, Palacios (SM)

Expulsados: No hubo

Goles: 19´ PT Román Garabeno (RAC); 30´ PT Facundo Cisneros (SM); 11´ ST Santiago Izaguirre (RAC); 41´ ST Facundo Becker (SM)

Global: 2-2

Incidencias: RAC ganó 5-4 en penales. Convirtieron F. Kolman, Marín, Izaguirre, T. Kolman, Gómez Navarro en Racing y en San Martín, Palacios, Cisneros, Mosca, Colo. Marraron Galmez en Racing y F. Becker y L. Becker en San Martín