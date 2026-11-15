Estudiantes es finalista de Play-Off del Torneo "Juan Domingo Marinangeli"

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tiene a su primer finalista con la clasificación de Estudiantes por penales.

El "Bataraz" derrotó a Municipales por penales tras igualar en tiempo regular y se transformó en el primer finalista de Play-Off de la competencia oficial. Había sido igualdad 2 a 2 en los 90' y triunfo "albinegro" por 3 a 2 desde los 12 pasos.

Iván Leal con un doblete en el primer tiempo había puesto en ventaja al elenco del sindicato y en la segunda parte, Estudiantes igualó a través de Franco Vignale y Diego San Julián.

Fue más el equipo dirigido por Mauricio Peralta, hizo mayor desgaste y fue el que más propuso, pero recién logró la igualdad en la última jugada del partido.

Estudiantes intentó en varias oportunidades la apertura del marcador en la primera mitad de la tarde dominical y siempre se encontró con la respuesta de Bahl, mientras que el equipo del gremio, aprovechó las que tuvo para ponerse en ventaja. A los 22´ y a los 42´, Iván Leal repitió fórmula y marcó su doblete. El delantero “picó” entre la defensa rival, se hizo cargo de la pelota y definió bien lejos de Biscardi.

Tras el complemento, la visita intentó llegar a la igualdad, pero Municipales tuvo las más claras y transformó al arquero rival en figura con buenas respuestas. No fue menos el “1” del representativo del sindicato, que contuvo cada ocasión que generó el “Bata” que nunca lo dejó buscar y tuvo su merecido premio.

A los 89´ apareció Franco Vignale para un disparo cruzado que logró vencer al guardameta local y en la última jugada del partido, a los 94´, Diego San Julián apareció en el medio del área para conectar, de cabeza, el centro que envió Abentín desde la derecha.

Fue empate agónico y serie a los penales donde Estudiantes festejó por 3 a 2 con buenas intervenciones de su arquero bolivarense que le contuvo dos de los envíos rivales.

Síntesis Municipales – Estudiantes:

Estadio: Tano Stuppia

Árbitro: Adrián Deber

Municipales (2): Gonzalo Bahl; Marcos Larraz (A. Vázquez), Santiago Cuenca (N. Pintos), Andrés Ilekis, Lautaro Pintos; José Lamas, Alexander Rubio (E. Pica), Franco Janson; Mateo Vitale, Iván Leal (N. Villalba); Iván Giménez. DT- Matías Velázquez

Estudiantes (2): Ramiro Biscardi; Enzo Leguizamón (F. Vignale), Ramiro Alonso (B. Zalazar), Manuel Garrido, Elías Errobidart; Juan Mason (K. Gentil), Gerónimo Candia (F. Dimartino), Diego San Julián, Bruno Peralta (R. Garro); Manuel Abentín, Joaquín Stular. DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Cuenca, Vitale, Villalba (STMO); Peralta (CAE)

Expulsados: No hubo

Goles: 22´ PT Iván Leal (STMO), 42´ PT Iván Leal (STMO), 44´ ST Franco Vignale (CAE), 45´+4 Diego San Julián (CAE)

Incidencias: Estudiantes se impuso en penales por 3 a 2. Convirtieron en Estudiantes Franco Vignale, Elías Errobidart, Joaquín Stular y en Municipales Lautaro Pintos y Nahuel Pintos. Marraron Andrés Ilekis, Mateo Vitale e Iván Giménez en el local y en la visita, Ramiro Biscardi