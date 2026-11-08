Agustín Torre jugó el Mundial de Qatar con la Selección de México

Agustín Torre fue uno de los integrantes de la Selección de México que compitió en Qatar en la máxima cita mundialista durante el transcurso de la última semana.

México finalizó como la 11° mejor selección del mundo y Agustín Torre fue uno de los jugadores del equipo masculino que finalizó tercero en la Zona D.

El combinado mexicano inició su participación con derrotas ante Italia y Brasil y luego cerró la instancia de grupos con triunfo ante Estados Unidos por 3 a 0.

El olavarriense formó parte de la serie inaugural junto a Diego Arredondo García y fue derrota ante Bergamini-Correa Rodrigues de Brasil por 7/6 y 6/3 y también perdió junto a Pablo Amora Fernández ante los italianos Montiel Caruso-Abbate por 6/3 y 7/6.

El primer festejo para el olavarriense nacionalizado mexicano fue junto a Amora Fernández por doble 6/4 ante Di Francesco-Humphreys.

En la clasificación por puestos, derrotó a Emiratos Árabes por 2 a 0 y el “Loco” Torre junto a Amora Fernández derrotaron a la dupla Icardo-Alabdulla por un reñido 6/4, 4/6 y 7/6.

Luego, México cayó ante Francia por 2 a 1 y el único punto del selectivo del Caribe fue de Torre y Amora Fernández que vencieron 7/6 y 6/2 a Bergeron-Joris.

Por último, en búsqueda de la 11° colocación, los “Aztecas” derrotaron 2 a 1 a Chile. El olavarriense y Pablo Amora cayeron ante Martínez-Muñoz Campos por 7/6 y 7/5.