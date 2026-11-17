

La actividad de la construcción en la Argentina es una de las más activas y generadoras de empleo a nivel país. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente al mes de septiembre, la actividad se encuentra estancada, con una variación de apenas 1,3% en los últimos 12 meses.



Entre los principales insumos que se utilizan en el rubro, la gran mayoría sufrió un fuerte descenso en las ventas, con una caída del 15% en Mosaicos graníticos y calcáreos, un 8,25 en Artículos sanitarios de cerámica, 7,7% en Yeso y 7,4% en Pisos y revestimientos cerámicos, entre los principales productos.



Según los resultados obtenidos por una encuesta cualitativa de la construcción realizada por el instituto a grandes empresas del sector, muestran expectativas neutras con respecto al pronóstico de la actividad en el periodo octubre-diciembre de este año.



En este sentido, el 74% de las empresas que tienen como principal actividad obras en el sector privado prevén que la actividad no cambiará durante este periodo. El 15% respondió que habrá un descenso en los índices y en menor medida, solo el 11% cree que la actividad registrará un ascenso de cara al final del año.



Por el lado de las empresas que se dedican a la obra pública, la gran mayoría, con un 62,4% sostiene que el nivel no sufrirá cambios, el 23,5% que se mantendrá irá peor, y al igual que las empresas del sector privado, tan solo un 14,1% piensa que la actividad aumentará.



Un punto a destacar sobre estos resultados son los motivos que se encuentran detrás de esas opiniones y es que los privados sostienen que las principales causas por las cuales la actividad registrará un descenso se debe a la actividad económica (28,7%) y la falta de créditos (19%).



Por el lado de quienes realizan obras públicas, sugieren que las causas por las cuales el sector de la construcción sufrirá una baja son la caída de la actividad económica con un 28,1% de las respuestas y a los atrasos en la cadena de pagos con un 21,1% de las opiniones.



El Grupo Construya mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado por parte de empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción. Según el informe publicado para el mes de octubre por el grupo llamado Índice Construya (IC) se registró un descenso de 3,5% mensual desestacionalizado y una baja de 9% interanual.



En los primeros diez meses de 2026 las empresas del Grupo Construya despacharon al mercado interno una cantidad de productos 2,3% inferior a la del período enero-octubre de 2025.



“La normalización de las condiciones macroeconómicas y la recuperación del crédito están siendo más lentas que lo que esperábamos meses atrás”, explicaron desde Construya.