La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó su calendario con la disputa de los diferentes Máster y consagró a los campeones de las categorías Damas, Caballeros y +35.

En Damas, las campeonas fueron Julieta Sak y Katia Block en Cuarta tras vencer a Pilar Martínez Gurrieri y Michelle Anzuino por 6/2 y 6/2.

En Quinta, Rosario Suárez y Marilina Piñero superaron a Melisa Del Valle y Lorena Trumpio por 6/0 y 6/3 y se quedaron con el título.

Dolores Fernández Melo y Daiana Cabrera se impusieron en Sexta. Derrotaron a Rosana Orlando y Carina Jara por 1/6, 6/1 y 7/6.

Por su parte, en Séptima, Antonella Caballero y Luciana Montero vencieron a Mariel Gómez y Gabriela Aresi por 6/3, 1/6 y 6/1.

Por el lado de los Caballeros, en Segunda, Santiago Pineda y Lucio Llorente derrotaron a Manuel Zulaica y Tomás Torchia por 2/6, 6/2 y 6/2.

En Tercera, Manuel Zulaica y Juan José Longhini superaron a Ian Barragán y Fermín Cortajarena por 5/7, 6/4 y 6/3 para quedarse con el título.

En Cuarta, Augusto Montes de Oca y Federico Almenta vencieron a Alex Agüer y Jeremías Acuña por 6/3, 4/6 y 7/6.

Leandro Nievas y Martín Benedetto fueron los campeones en Quinta. Se impusieron ante Facundo Moretti y Fernando Fernández por 2/6, 6/4 y 6/4.

En Sexta, el triunfo fue para Gonzalo Iglesias y Luciano Trapani que derrotaron a Milton Haag y Mario Canone por 6/4, 4/6 y 6/4.

En Séptima, Enzo Rypstra y Axel Etchegaray vencieron a Edilio Bulant y Santino Ramallo por 6/0 y 6/4.

Por último, en +35, Paul Echegaray y Julio Pineda se quedaron con el título tras superar a Alfredo Loza y Carlos Ribeiro por 6/4 y 6/4.

Fuente: prensa ACOP