El próximo miércoles 25 de noviembre en el Parque Helios Eseverri, a la vera del arroyo Tapalqué se celebra el 159º aniversario de Olavarría, con actividades artísticas, recreativas, gastronómicas y culturales pensadas para compartir en familia y con amigos.

La jornada comenzará a las 12:00 horas con la apertura del patio gastronómico y del paseo de artesanos y emprendedores, donde emprendedores, artesanos y productores de nuestro Partido exhibirán y comercializarán sus elaboraciones.

A las 15:00 horas tendrá lugar la apertura oficial de la fiesta, que dará inicio a una programación artística continua en el escenario principal, con el protagonismo en artistas locales que pondrán en valor el talento, la creatividad y la producción cultural de Olavarría.

La programación en el escenario central incluirá las presentaciones en vivo de Nawel, Los Bredda, Herederos, Supernova y La Roland, además del Coro Seirilerilán con un homenaje especial y un Momento Carnaval.

Como parte de la propuesta artística, la fiesta también contará con espectáculos de circo, pintura en vivo, DJ´s y la presentación de las distintas colectividades, que sumarán color, diversidad y tradición a la celebración.

El broche de oro de los festejos será con la reconocida banda de rock nacional “Los Tipitos” subirá al escenario. La agrupación nacida en Mar del Plata, que logró consolidar su lugar en la escena nacional y conquistar al público de todo el país con canciones que ya son clásicos del rock argentino, como “Brujería”, “Campanas en la noche” y “Silencio”, será la encargada de cerrar la fiesta.

Desde el Municipio se reitera la invitación a toda la comunidad a participar de esta propuesta, acercarse al Parque Helios Eseverri y celebrar juntos un nuevo aniversario de Olavarría, en una jornada para compartir, reconocer nuestra identidad y disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecer.

Grilla 159º Fiesta Aniversario de Olavarría

12 horas. Apertura Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos y Emprendedores. 15 horas. Apertura de la fiesta.

Bandas en vivo: Nawel, Los Bredda, Herederos, Supernova, La Roland, Coro Seirilerilán + homenaje, Momento Carnaval y el cierre de “Los Tipitos”

Esta edición cuenta con el acompañamiento de BinBaires, Arcos, Ciclismo Jurado y Loma Negra.