

Este sábado 21 de noviembre, de 18:00 a 21:00, se llevará a cabo una nueva edición del ciclo “Música en las alturas”, la propuesta organizada por el Municipio de Olavarría que fusiona música, gastronomía y paisajes serranos al aire libre, enmarcada dentro de las acciones del programa turístico “Sierras Bayas se disfruta más”.



El escenario elegido para esta jornada será nuevamente el Paraje Huecufu Hum en Sierras Bayas, un entorno natural privilegiado donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de los shows en vivo de La Porgy, Montegrave y Organismo en el Aire.



La propuesta se completará con un paseo gastronómico y cervecero, junto a la feria de artesanos y productores locales nucleados bajo el programa “Sello Olavarriense”, poniendo en valor el talento y la identidad productiva del Partido.



Con entrada libre y gratuita, “Música en las alturas” invita a vivir el atardecer en las sierras de una manera diferente, promoviendo el encuentro comunitario, el movimiento turístico en las localidades y el disfrute responsable bajo criterios de cuidado y respeto por el ambiente natural.



La iniciativa se concreta gracias a la articulación público-privada y al acompañamiento de empresas locales que apuestan al desarrollo turístico y cultural del Partido.

