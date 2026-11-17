El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires adjudicó, mediante la Licitación Pública N° 21/2026 la obra para llevar adelante la construcción del Colector Cloacal Norte en Olavarría a la empresa TECMA S.A.



Según el documento oficial publicado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense fueron 16 las empresas que se presentaron a la licitación para desarrollar los trabajos, que tenía un presupuesto oficial y actualizado de $5.549.138.033,36.



Finalmente, la Comisión Evaluadora de Ofertas consideró que TECMA presentó “una propuesta conveniente al interés fiscal y cumplió con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria”.



Así, la obra para la realización del Colector Cloacal Norte fue adjudicada por una suma de $3.783.062.929,44 a la que se sumaron $378.306.292,94 para ampliaciones e imprevistos, $37.830.629,29 para Dirección e Inspección y $113.491.887,88 para la reserva establecida en la Ley N° 14.052.



El presupuesto oficial final es de $4.312.691.739,55, con un plazo de ejecución de 540 días corridos.



La obra



El proyecto consiste en la ejecución de un colector cloacal para la zona norte de la Ciudad, conducente a una planta de tratamiento existente de tipo lechos percoladores.



Los pliegos habían sido publicados en las páginas oficiales del Gobierno de la provincia en abril y la longitud total del proyecto en planta se extiende a 6.941 metros compuesto de tres tramos.



El primero es de 4.272 metros, de funcionamiento a gravedad y recibirá todas las conexiones de redes finas; el segundo tramo es de 1.320 metros y es impulsado desde una estación de bombeo a proyectar; y un último tramo de 1.349 metros que desemboca en la planta de tratamiento.



Indicaron que las cañerías serán todas con PVC cloacal y el colector se desarrollará en las avenidas Alberdi y Trabajadores.

