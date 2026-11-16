Las categorías femeninas del vóley “Bataraz” fueron campeonas en Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18 de las competencias organizadas por la Asociación Olavarriense de Vóley.

Durante las últimas semanas se llevaron a cabo las definiciones de las competencias formativas olavarrienses y el “Bataraz” fue protagonista absoluto con festejos en todas las categorías.

En el Minigimnasio del Club Estudiantes se jugaron las definiciones de Sub14 y Sub18 donde ganó el conjunto local.

En Sub18, Estudiantes A se coronó campeón tras superar 2 a 1 en un partidazo a Racing A. El podio lo completó el CEF N°38 de Gonzales Chaves y en Sub14, las “albinegras” se llevaron el título tras vencer 2 a 0 a Pueblo Nuevo A y Benito Juárez A fue tercero.

Por otro lado, y nuevamente teniendo como escenario uno de los gimnasios del Club Estudiantes, se jugaron las definiciones de Sub12 y Sub16 con una veintena de partidos.

Estudiantes A levantó la copa en Sub16, al derrotar por 2 a 0 ante Pueblo Nuevo A. Estudiantes B logró la medalla de bronce.

Por último, Estudiantes A volvió a quedarse con el festejo en Sub12, al derrotar a Pueblo Nuevo A por 2 a 0 y el podio lo completó Hinojo.