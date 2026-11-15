Una multitud, la fe y el privilegio de ser testigo

Agustina Pagano

La cobertura de una jornada histórica comenzó mucho antes de que el papa León XIV llegara a Luján. Empezó a las nueve de la noche, en un micro que partió desde Olavarría con 58 pasajeros, cargado de expectativas, fe y emoción. En mi caso, también con el desafío de vivir por primera vez una experiencia así desde el lugar de periodista: observar, registrar y contar lo que miles de personas fueron a buscar.

Salimos a las 21 desde la parroquia San Vicente, de Olavarría. Cada uno de los pasajeros llevaba consigo una historia, una intención, una promesa o simplemente las ganas de ser parte de un acontecimiento que prometía quedar en la memoria de miles de argentinos. Todos compartíamos algo: la fe, la esperanza y una enorme ansiedad por llegar a Luján.

Una ciudad que ya comenzaba a recibir a miles y miles de personas. No sabíamos exactamente con qué nos íbamos a encontrar. Para mí, además, había algo especial: era la primera vez que asistía a Luján en una convocatoria de semejante magnitud. Cubrir, acompañar, observar y registrar en mi retina cada detalle para después poder contarlo.

Desde la salida hasta la llegada, los sentimientos se fueron mezclando. La ansiedad, la emoción y la felicidad de saber que estábamos por vivir un momento único para la Argentina, la provincia y el mundo.

Llegamos alrededor de las 3.30 de la madrugada. Al bajar del micro pensamos que nos esperaba una larga caminata, pero no fue tanto como imaginábamos. Los choferes y los organizadores del viaje habían hecho todo lo posible para acercarnos. Luján estaba preparada para recibir gente, como tantas otras veces, aunque no sé si alguna vez había tenido que hacerlo en una dimensión semejante.

Y entonces comenzó la caminata.

Si hubo algo que hizo diferente y, de alguna manera, épico aquel viaje, fue atravesar la noche. Una noche cálida, con algo de humedad, pero sin frío. Se respiraba un aire distinto. Todo parecía acompañar aquella espera y hacer que el recorrido fuera mucho más llevadero.

A lo lejos, entre las avenidas principales, empezaba a asomarse una luz. Por momentos se veía apenas una parte; desde otros sectores, un poco más entera. Y sí, era ella: la protagonista indiscutida de Luján, la Basílica. Imponente, hermosa, radiante, iluminada también por la luz de la luna.

Cuando un peregrino ve la Basílica, algo cambia. Se renuevan las fuerzas, aparece una sonrisa, se camina con más ganas. La ilusión de llegar se vuelve todavía más grande. Pero esta vez sabíamos que llegar hasta ella no era el objetivo final. La llegada tenía otro significado: había que esperar, tener paciencia y entender que estábamos frente a una convocatoria extraordinaria.

Porque todos habían llegado a Luján para esperarlo a él: al papa León XIV.

El Sumo Pontífice cerraba su gira por la Argentina, una visita que había generado repercusiones y movilizado incluso a personas que no se identificaban como creyentes, pero que también estaban allí, con una cuota de esperanza y curiosidad.

Estar a menos de 450 metros de la Basílica y del altar preparado para que el Papa celebrará la misa ya era emocionante. Pero lo que más impactaba era mirar alrededor y encontrarse con miles y miles de personas. Grandes, chicos, jóvenes, adultos, familias, organizaciones y grupos de distintas procedencias y realidades sociales. Todos reunidos por un mismo acontecimiento.

Había algo muy poderoso en esa imagen: personas que quizás nunca se hubieran encontrado en otro contexto estaban allí, compartiendo un mismo espacio, una misma espera y una misma ilusión. La convocatoria volvía a reunir a miles de fieles en Luján, en un acontecimiento que no se vivía desde hacía 39 años.

Las horas pasaban y la ansiedad crecía.

La música comenzaba a sonar, aunque, en realidad, nunca había dejado de escucharse. Siempre había una guitarra, alguien que entonaba una canción, aplausos o cánticos que se multiplicaban entre la multitud.

Para muchos, la espera empezó a hacerse difícil. El cansancio aparecía después de tantas horas de viaje y de estar de pie. Almohadones, carteras y mochilas se convertían en improvisados apoyos para descansar. Algunos habían llegado mejor preparados, con carpas, aislantes y reposeras. Otros no tenían nada. Pero eso no parecía ser un impedimento para permanecer allí.

A las seis de la mañana, mientras para algunos la espera parecía interminable, para otros el tiempo transcurría casi sin darse cuenta. La ilusión seguía siendo más fuerte que el cansancio. Y también ayudaba el sol, que comenzaba a salir y a iluminar cada vez más la ciudad.

Faltaban cuatro horas.

Sin embargo, esas cuatro horas empezaron a sentirse diferentes. La gente comenzó a levantarse, a abandonar sus sillas y a acercarse a las vallas. Aunque parecían lejanas, todos buscaban ganar algunos centímetros, encontrar un espacio desde donde poder verlo. Se abrían pequeños huecos donde parecía no haber lugar. Nadie quería perderse ese momento.

Los cantos y los aplausos empezaron a hacerse cada vez más fuertes. Algo estaba cambiando.

Los locutores comenzaron a animar al público, a saludar y a presentar a quienes formaban parte de semejante celebración. Los coros empezaron a sonar y las canciones se hicieron familiares entre la multitud.

A partir de ese momento, todo pareció más fácil. El tiempo comenzó a correr más rápido de lo que habíamos imaginado.

Y casi sin darnos cuenta, estábamos a una hora de la llegada de León XIV.

Fue entonces cuando comenzó a cantar Luciano Pereyra. Por supuesto, todos lo conocíamos. Los aplausos fueron interminables y la emoción se hizo sentir por primera vez con una intensidad diferente.

Mientras tanto, seguíamos atentos a lo que sucedía. Habíamos visto en las pantallas cómo el Papa había visitado la cárcel de Devoto y sabíamos que, después de aquella actividad, su próximo destino era Luján. Conocíamos el recorrido y sabíamos que el traslado demandaba un tiempo, aunque la autopista estuviera dispuesta para facilitar su llegada. Pero los minutos parecían horas.

Después de la presentación de Luciano, ya casi no se escuchaba otra cosa que no fueran los cánticos y las voces de quienes esperaban al Papa. El movimiento de los voluntarios, del personal policial y de los integrantes de la organización se intensificaba.

El momento que parecía eterno empezaba a estar cada vez más cerca. Las diez de la mañana.

Aparecieron los celulares, las cámaras, los rosarios, las estampitas. También los bebés y los niños que sus familias levantaban para que pudieran verlo. Todos querían recibir su bendición, tenerlo cerca, aunque fuera por unos segundos. Y, como nos acostumbramos en este siglo XXI, también querían llevarse una fotografía o un video que les permitiera conservar ese instante.

Miles de celulares se levantaron detrás de las vallas que bordeaban una de las principales avenidas de Luján. La gente gritaba, aplaudía y, sobre todo, lloraba. Lloraba mucho. La emoción recorría los cuerpos y se hacía visible en cada rostro.

Ya no había dudas: el Papa estaba allí, en el mismo lugar que todos nosotros.

Entonces comenzaron a circular los vehículos de seguridad y las custodias. Las miradas se dirigieron hacia el mismo punto. Los gritos aumentaron, los aplausos se hicieron más fuertes y la espera llegó a su fin.

Y apareció él, con una sonrisa que invadía su cara y una mirada que transmitía paz a quienes lo saludaban.

El papamóvil. Ese vehículo que todos esperan, que avanza entre la multitud y que permite que miles de personas puedan verlo de cerca. Ese instante en el que cada uno busca una mirada, un saludo, una sonrisa o apenas unos segundos de contacto visual con quien había sido el motivo de tantas horas de viaje y espera.

Esa pasada que todos esperaban finalmente llegó. Allí estaba él, sonriente, tal como nos había acostumbrado durante todo su recorrido por la Argentina. Saludaba a las miles y miles de personas que se habían acercado para recibirlo.

La emoción se transmitía por todo el cuerpo. Era imposible no sentir la piel de gallina. Había algo difícil de explicar en ese instante, un sentimiento que quizás nunca antes había experimentado. Después de tantas horas de viaje y espera, tenerlo ahí, a pocos metros, saludando a una multitud que lo había esperado durante toda la madrugada, hacía que todo cobrara sentido.

Obviamente, esos pocos segundos en los que pasó el papamóvil fueron suficientes para desatar una emoción difícil de describir. Cuando el vehículo se alejaba, muchas personas terminaron abrazándose, llorando, compartiendo miradas y tratando de poner en palabras lo que acababan de vivir.

Y es ahí donde quiero detenerme. En lo que significa ser parte. Porque una cosa es leerlo, verlo a través de una pantalla o contarlo desde una redacción, y otra muy distinta es estar ahí, sentirlo, caminar entre esa multitud y compartir la emoción con miles de personas.

Qué importante es ser parte. Y qué privilegio, además, poder hacerlo desde el periodismo: tener la posibilidad de estar, observar, registrar y después contar aquello que otros también sintieron.

Y después llegó el momento de la misa.

Con el Papa ya frente a miles de personas, comenzó una celebración que todos parecían querer vivir sin perder ningún detalle. La multitud, que hasta hacía unos minutos había estado entre aplausos, gritos, celulares en alto y lágrimas, fue encontrando otra forma de expresar su emoción.

Todos estaban atentos. Las miradas se dirigían hacia el altar, las palabras eran escuchadas con respeto y cada intervención del Santo Padre encontraba a una multitud dispuesta a acompañarlo. Había silencio.

“Vayan y evangelicen. Anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, ¡levántate y camina! ¡Ama!” esa frase nos atravesó a todos los presentes, que emprendimos el regreso con alegría y esperanza.

