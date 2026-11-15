Este martes habrá doble jornada de “Mercados Bonaerenses”

Este martes 17 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses”, según informó el Municipio, con la novedad de que será una jornada doble: de 9 a 14 horas en el Parque “Helios Eseverri” y de 15 a 18 horas en el Parque Avellaneda.



La feria contará con la participación de productores locales y un camión del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrá productos lácteos, pastas: estos últimos dos rubros 40% de descuento con Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $6000.



Por último solicitaron a los vecinos que se acerquen a cualquier de las dos ubicaciones llevar bolsa para sus compras.



El Programa “Mercados Bonaerenses” es impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

