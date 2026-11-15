La autopsia reveló la causa de muerte del ciclista en el Enlace Néstor Kirchner

Este domingo se llevó adelante la autopsia del cuerpo de Víctor Mauricio Corradi, que reveló que el olavarriense murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una falla coronaria aguda de origen desconocido, ya que no se constató si tenía alguna patología previa.



El procedimiento se llevó adelante en la morgue judicial de Azul, tal cual lo había ordenado la fiscal María José Schwindt, a cargo de la UFI Nº 7, que interviene en la causa. Asimismo, dispuso la entrega del cuerpo a los familiares.



El ciclista había sido hallado sin vida el sábado, cerca de las 17, en el Kilómetro 7 del Enlace Néstor Kirchner luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona desvanecida en el lugar. Minutos más tarde, personal de salud confirmó el deceso.

