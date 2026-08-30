Centenar de participantes en el 1° “Duatlón Celeste”

Organizado por la Subcomisión de Fútbol de Loma Negra y la fiscalización de Alas Rojas Adventure, se vivió el 1° “Duatlón Celeste” en Villa Alfredo Fortabat y fue con un centenar de participantes.

La competencia en inmediaciones del Club Social y Deportivo Loma Negra contó con 2700 metros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y nuevamente 2700 metros de carrera a pie y tuvo al equipo compuesto por Diego Ortiz y Lucas Espíndola como los primeros en cruzar la meta con un tiempo de 55:19.

En la categoría Individual, Santiago Díaz de Rauch fue el ganador con 1:02:05 y lo escoltaron Mauricio Olivera y Alejandro San Juan.

Manuela Roccasalva con 1:15:06 fue la primera Dama. Florencia Juárez y Patricia Etchevehere completaron el podio.

Además, Laura Trumpio y María García con 1:09:51 ganaron en Postas Damas y en equipos Mixtos, la victoria fue para Fátima Pezoa y Horacio Pereyra con 1:04:29.