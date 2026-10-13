Hubo acuatlón en Bolívar con participación local

Representantes de la Escuela de Guardavidas de Olavarría compitieron en el Acuatlón de celebración del 11° aniversario del Natatorio de Bolívar.

La jornada deportiva que reunió a más de 100 participantes de Bolívar y distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en una competencia de acuatlón que combinó natación y pedestrismo, con modalidades individuales y por equipos.

Juliana Mitre, Daiana De Crecchio, Maximiliano Barresi y Jonatan González representando al CEF N°44 tuvieron una destacada participación logrando subirse al podio.

Además, la victoria de la competencia en la categoría individual fue para Alejandro González, atleta de CB Running.

La actividad comenzó con las pruebas de natación. En primer lugar, ingresaron a la pileta quienes competían de manera individual y luego fue el turno de los participantes de la modalidad por equipos y luego, se largó la carrera de 5 kilómetros, completando así el recorrido previsto para la competencia.

Fuente: Prensa Municipal Bolívar