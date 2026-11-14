Grave lesión para defensor de Ferro y operación exitosa

Alan Benítez sufrió la rotura del tendón de Aquiles en la derrota de Ferro frente a Estudiantes en la eliminación “Carbonera” del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” y fue intervenido exitosamente.

Promediaba la primera parte cuando Benítez debió ser retirado del Domingo Colasurdo con sentidas muestras de dolor y, estudios posteriores confirmaron la grave lesión.

Además de la eliminación de Ferro y la no continuidad del DT, Ferro perdió a Alan Benítez por varios meses ya que en las últimas horas fue sometido a una cirugía.

El olavarriense pasará alrededor de 6 meses fuera de la cancha, tiempo que demandará su recuperación.