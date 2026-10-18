Boxeo: Nievas ganó en Villa Gesell y se quedó con los cinturones

En las instalaciones del Colegio San Martín de Villa Gesell y la organización del Gimnasio Estirpe Club de Lucha, hubo festival de boxeo amateur con presencia y festejo olavarriense.

Rodrigo Nievas venció por puntos a Brandon Cáceres, de Luján, en un duro y cerrado combate que significaba la unificación de los cinturones de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur en la categoría Hasta 60 kilos.

El pupilo de “Tito” Videla festejó en las tarjetas tras los tres asaltos y obtuvo la unificación de los cinturones.

Además, la velada contó con la presentación de Ernesto “Tito” Franzolini que se subió al cuadrilátero para una exhibición.

Por otro lado, Karim Crucce le ganó por nocaut técnico en el primer asalto al experimentado cordobés Ariel Bracamonte y retuvo con éxito por primera vez el cinturón argentino de la categoría pesado, en el mítico estadio de la Federación Argentina de Box.

El boxeador oriundo de Las Flores que realiza gran parte de su preparación física en Olavarría, no dejó dudas de su calidad boxística al noquear al experimentado “Chiquito” Bracamonte en tan solo dos minutos de combate.