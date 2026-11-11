Juan Cruz Areco será intervenido de una grave lesión

Grave lesión sufrió Juan Cruz Areco en la eliminación de Estudiantes en Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur y ahora pasará por el quirófano.

Luego de algunas semanas de reposo y posterior realización de los estudios pertinentes, se confirmó que el hábil mediocampista olavarriense sufrió una grave lesión ligamentaria.

Promediando la mitad del segundo tiempo del duelo que decretó la eliminación del “Bata” del Torneo Regional Amateur, Areco debió ser retirado en camilla tras una desafortunada jugada y en la jornada del venidero jueves será sometido a una intervención quirúrgica.

El mediocampista fue diagnosticado con la rotura de los ligamentos cruzados de una de sus rodillas y estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses.