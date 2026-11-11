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Jugaron pendientes y llegó la etapa decisiva del Torneo “Chino Benítez”

Aprovechando el feriado de este miércoles hubo acción para el Torneo Clausura “Chino Benítez” y se jugaron dos cruces.

Miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 20:15

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó dos nuevos cruces y fue con goles en seis partidos.

En el Buglione Martinese, Racing recibió a El Fortín para cerrar sus cruces de la 3° fecha y terminaron repartiendo puntos con un triunfo para cada equipo y una igualdad y en el Complejo La Tradición, y por la 8° fecha, Loma Negra festejó en los tres partidos frente a Luján.

La definición del certamen se acerca y el venidero fin de semana se jugarán todos los partidos que han quedado pendientes para luego disputar la última fecha del calendario.

Los resultados:

En Octava:
Luján 0 – 5 Loma Negra

En Séptima:
Racing 1 – 2 El Fortín

En Sexta:
Racing 1 – 1 El Fortín
Luján 1 – 5 Loma Negra

En Quinta:
Racing 2 – 1 El Fortín
Luján 1 – 2 Loma Negra

 

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