La revancha entre Deportivo Norte y Racing, con árbitros de Casilda

El Consejo Federal confirmó las autoridades arbitrales para el encuentro que se disputará este sábado en Mar del Plata.

La semifinal de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur se jugará el venidero sábado desde las 16:00 y será con un equipo arbitral oriundo de Casilda como encargado de dirigir las acciones.

El árbitro principal será Alejandro Scionti y estará acompañado por Franco Gauna y Gabriel Spreutels como árbitros asistentes. En tanto, Tiago Albarracín se desempeñará como cuarto árbitro.

La serie llega igualada 1 a 1 tras el empate registrado en el estadio José Buglione Martinese y en caso de una nueva igualdad al término de los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto del penal.