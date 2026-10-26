La fecha de APPS se corrió en el “Oscar Mauricio Franco”

La 8° fecha de APPS tuvo lugar en el Autódromo azuleno “Oscar Mauricio Franco” y fue con casi 60 pilotos de la Región.

En la Monomarca 1100 hubo victoria de Emiliano Juez en una definición ajustada sobre el sierrabayense Santiago Tambucci, quien finalizó segundo a apenas 104 milésimas. Facundo Álvarez, completó el podio.

Bernardo Fucci logró un cómodo triunfo en la Promociomal 1100 y además de escaparse en el campeonato, hizo valer su condición de local. Gustavo Pendás y Benjamín Latorre completaron el podio.

Por último, Nicolás Villamayor tuvo el mejor regreso a la Copa Gol y en su estreno, se impuso a Eddie Leonetti por 776 milésimas. Matías Godoy fue tercero.

La novena y próxima fecha de la APPS será el domingo 15 de noviembre en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi”.