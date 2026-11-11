Bochas: arrancó la participación mundialista de Guadalupe Serantes

La deportista olavarriense integra la delegación nacional que inició su participación en el Campeonato Mundial Masculino y Mixto de la especialidad Volo (Zerbín), que se desarrolla en Rijeka, Croacia.

La cita internacional que es fiscalizada por la Federación Internacional de Bochas contempla siete modalidades: tres correspondientes a las pruebas de juego masculinas (Individual, Parejas y Combinado), dos de tiro masculinas (Progresivo y Rápido Duplas) y otras dos de tiro mixtas (Precisión y Rápido Duplas) y la representante olavarriense es la integrante femenina del plantel nacional que inició su participación en la jornada de este miércoles.

El equipo argentino encabezado por José Gaspari está integrado por Daniel Bogado, Brian Martini, Guillermo Montemerlo, Nicolás Pretto y la olavarriense Guadalupe Serantes.

En sus primeras presentaciones, en la divisional de Tiro de Precisión Mixto, la selección sumó 11 puntos y en Tiro Rápido Dobles Mixto, la “albiceleste” finalizó en la 7° colocación y clasificó a Cuartos de Final.