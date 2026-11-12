Empate para la Selección de Olavarría en el debut del Nacional

El representativo de la Liga de Fútbol de Olavarría rescató un punto en su estreno en la cita nacional organizada por el Consejo Federal.

Olavarría igualó 1 a 1 ante Rosario en Cutral-Co. Después de comenzar en desventaja, llegó a la igualdad en el segundo tiempo por intermedio de Máximo Abinceta.

El equipo dirigido por Dardo Seibel comenzó el partido en desventaja, ya que Rosario logró abrir el marcador en la primera mitad y promediando el segundo tiempo, apareció Máximo Abinceta para poner cifras definitivas.

De esta manera, el seleccionado de la Liga de Fútbol de Olavarría inició su participación en el Torneo Nacional que ya había registrado la victoria de Trelew a Rosario por 2 a 1.

La próxima presentación de Olavarría será este viernes frente a Trelew, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de la delegación olavarriense en el Nacional Sub13.