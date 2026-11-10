Olavarría emprendió viaje a Neuquén en busca de un sueño nacional

La ilusión está en marcha y en el atardecer de este martes, la delegación de la Liga de Fútbol de Olavarría emprendió viaje a Cutral-Có donde participará de la Fase Final del Torneo de Ligas organizado por el Consejo Federal.

Con el acompañamiento de padres, familiares, amigos y dirigentes, el plantel Sub13 de la Liga tuvo una cálida y colorida despedida en la sede del ente regulador del fútbol local. Hubo cánticos, fuegos de artificio y mucha emoción.

El equipo conducido por Dardo Seibel integrará una zona junto a Rosario y Trelew y tendrá su sede en Cutral-Có. Las acciones del Grupo iniciarán el 11 de noviembre con el enfrentamiento entre Rosario y Trelew y un día después será el estreno de la Selección de Olavarría.

La delegación está compuesta por Nehemias Heffner y Lorenzo Rizzo, Renzo Cazola, Felipe Diez, Máximo López, Fausto Sáenz Buruaga, Simón Ventimiglia, Jeremías Yañez, Tomás Fernández, Benjamin Nasello, Augusto Pellejero, Joaquin Pronino, Genaro Quiroga, Ciro Steinbach, Máximo Abinceta, Salvador Casiraghi, Aquiles Salinas y Thiago Silva.

A cargo de la delegación estarán Dardo Seibel, Ángel Bosaleh, Nicolás Giménez, Adrián Rodas, Julio Cáceres y Carlos Veneciano.