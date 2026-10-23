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Tenista de El Fortín fue campeón de un Torneo Abierto

Iván Dos Santos festejó, recientemente, en un Torneo Abierto (ex Grado 3) que tuvo lugar en Tandil.

Viernes, 23 de octubre de 2026 a las 19:36
Foto: Prensa El Fortín

Por Redacción

El tenista representante de El Fortín fue uno de los representantes de Olavarría en la continuidad del calendario nacional de menores 2026 de la Asociación Argentina de Tenis y logró consagrarse campeón.

Deportistas “Fortinero”, de Estudiantes y de Racing compitieron en el certamen que organizó la Federación de Tenis del Centro y fue con título para Iván Dos Santos en la categoría Sub14.

Dos Santos inició su participación en los Cuartos de Final con triunfo ante Ian Christian por 6-4 y 6-3 y luego festejó ante Conrado Labeyrie por 7-6 y 6-0 y Sebastián Poveda por 6-1 y 6-3 para quedarse con el campeonato.

Por otro lado, el olavarriense también compitió en la modalidad Dobles junto a Conrado Labeyrie, donde alcanzaron la instancia de Semifinales.

 

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