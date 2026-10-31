La Pedrera será sede del Torneo Internacional M15 de World Tennis

La “Copa FRS Frigorífico”, es el nuevo certamen internacional que organiza La Pedrera que otorga puntos para el ranking mundial y repartirá 15.000 dólares en premios.

La actividad comenzará el lunes 2 de noviembre con la Prequaly (preclasificación), de cuadro abierto. La Qualy se jugará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, y el cuadro principal se disputará del lunes 16 al domingo 22 de noviembre.

El complejo olavarriense se afianza como uno de los escenarios más convocante del calendario y reúne a jugadores de distintos países que buscan puntos del ranking mundial.

El evento deportivo, entre otros sponsors, cuenta con el apoyo de la Unión de Clubes, la Municipalidad de Olavarría y la Federación de Clubes de Tenis del Centro.

Fuente: prensa La Pedrera