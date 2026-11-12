La inflación volvió a subir en octubre y fue del 2,2%

La inflación marcó 2,2% en octubre, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este jueves. El dato llevó a la medición interanual al 33,1% y al acumulado en lo que va del año a 26,3%.



La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 4,2% a partir de la actualización de las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, que registró una variación de 3,3%.



En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el menor incremento del mes, con 0,8%, seguida por Educación, con 1,3%.

De esta forma, el informe del Indec arrojó que se trata del segundo aumento consecutivo de la inflación con respecto, con un salto de 1,7% en agosto a 1,9% en septiembre y el 2,2% mensual de octubre.



En relación a los últimos doce meses (desde octubre de 2025) la variación interanual se redujo un 0,3%, ya que en septiembre el número fue del 33,4%.

