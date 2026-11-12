Rugby: Estudiantes festejó un título, El Fortín no pudo

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires llega a su fin con sus temporadas y el pasado fin de semana hubo definiciones para los representantes olavarrienses.

En Junín, se jugaron las finales Juveniles del Torneo Súper8 y la M14 logró la consagración de la Copa de Plata. Las categorías M16 y M18 perdieron contra Miuras y resultaron subcampeones en la Copa de Oro.

En el arranque de la jornada, la categoría M14 disputó un encuentro de alto score y derrotó 47 a 38 a 9 de Julio para consagrarse campeones de la Copa de Plata.

Por su parte, la categoría M16 no pudo ante Los Miuras y cayó por 36 a 26 por la final de oro y la M18 también se enfrentó con Los Miuras y el resultado fue nuevamente desfavorable para el “Bata”. El encuentro finalizó 26 a 9 y Estudiantes se quedó con subcampeonato de Oro.

Por otro lado, en Primera División, El Fortín viajó a 25 de Mayo para la definición del Torneo Interzonal Desarrollo y no pudo ante Nueve de Julio en la Final de la Copa de Plata. El “Fortinero” cayó 32 a 19 ante el elenco de 9 de Julio en un partido que fue sumamente parejo.

Fuente: prensa CAE // El Fortín