Primera Nacional: solo sigue Salvareschi y Ceceri descendió

La Asociación del Fútbol Argentino está en instancias decisivas en todas sus competencias y la segunda división tiene a los finalistas y a los equipos que jugarán el Reducido, donde solo habrá un olavarriense.

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la Final de la Primera Nacional luego de imponerse en sus respectivas Zonas, pero además se definió la continuidad del resto de los equipos y en la post-temporada, solo estará Deportivo Morón con Braian Salvareschi.

El “Gallito” finalizó en la tercera colocación del Grupo A y en la primera llave de eliminación enfrentará a Colegiales en el Nuevo Francisco Urbano.

Braian Salvareschi que regresó a Argentina tras varias temporadas en el exterior fue una de las piezas fundamentales en la defensa del equipo y jugó en 32 de los 36 partidos del certamen.

Por su parte, Ignacio Pietrobono fue parte del plantel de Mitre de Santiago del Estero que terminó su temporada tras finalizar en la 12° colocación. El arquero olavarriense completó 20 partidos como titular tras su llegada a la entidad.

No corrió la misma suerte San Miguel que con 33 puntos en 36 partidos fue el último de la Zona A y jugará la venidera temporada en la Primera B Metropolitana.

En el “Trueno Verde” que tuvo un 2026 para el olvido, con una racha de 10 presentaciones sin victorias y solo un triunfo en sus últimos 16 partidos, Kevin Ceceri jugó 31 partidos con 2 goles y el tandilense, Franco Aguirre anotó 1 gol en 6 de los partidos que fue titular.